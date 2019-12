El inesperado reclamo de Rial a las autoridades de América

Embed

"Todo el mundo me escribe y me dice ‘¡Qué bueno, ese es tu formato’. Y bueno, hablen con la gente del canal porque nunca me dieron una oportunidad de hacer una cosa así", disparó ante la miráda atónica de sus compañeros de Intrusos. "Nunca, eh", remarcó. "Todos los que pasaron por este canal, aunque sea tres meses, tuvieron la oportunidad. Yo nunca la tuve. Seguramente, lo hago mal… A mí me encanta, pero no me tienen fe en este canal", agregó hiper filoso.

La queja de Rial llega días después de que Liliana Parodi anunciara que Alejandro Fantino será la gran estrella del prime time de la señal en 2020,con un ciclo hecho a su medida. La gerenta de contenidos además confirmó que Novaresio será el nuevo conductor de Animales Sueltos.

En 2017, a un año de dejar su ciclo radial de actualidad Ciudad Gotik, Rial intentó volver al periodismo político en A24 con Argentonic, pero la experiencia duró poco ¿Se habrá quedado con la espina?

