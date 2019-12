Mariana Fabbiani se quebró al aire en su despedida de DDM

Embed

"Me hicieron llorar. Me han bancado todos los días... Es difícil hacer un programa diario. Una quiere estar como mamá en todo, en todo -enfatizó-. Y a veces cuesta cuando trabajás todos los días, y cuando tenés la presión del vivo. Ellos (por sus hijos) me han bancado siempre y entendiendo que es lo que yo amo", dijo entre lágrimas la conductora, que el año que viene seguirá en la pantalla de El Trece, aunque en otro envío.

Quizá el momento en el que más se sorprendió fue cuando vio a su compañero en uno de los video preparados por la producción. “Hola, mi amor. Acá estamos... llegamos al final de DDM. Me acuerdo cuando arrancamos el proyecto te dije que sería bueno que dure dos años. Vos me miraste y me dijiste: ‘Va a durar un poco más’. Y tenías razón, mi amor. Llegamos al séptimo año muy felices. Le ha cambiado la vida a muchos de los que lo hicimos. Nació nuestro segundo hijo. Sos una enorme profesional. Tenés esa capacidad de expresión tremenda y para mí sos la mejor conductora de este país. Muchas gracias por estos siete años, por tu esfuerzo y dedicación. La mejor versión tuya la tengo en casa. Sin dudas, sos una madre impresionante. Tus hijos te aman, yo te amo con el alma", fueron las palabras de Mariano Chihade.

A lo que ella respondió: “¡Esta sí que no me la esparaba! Él hablando en cámara es un logro de producción”. Su familia, además, estaba detrás de cámara y en el piso del programa, por lo que Fabbiani aprovechó para acercarse y decirle: “Yo también te amo, mi amor. Muchas gracias. Este programa lo hemos sostenido juntos. Hemos pasado de todo haciendo esto. Gracias por todo lo que me contuviste en todo este tiempo”.

Embed

Los siete años

En los últimos años, la conductora estuvo a cargo de notas de gran repercusión. La que le hizo a Mauricio Macri luego de que llegara a la presidencia, a Mirtha Legrand por su medio siglo en la tevé y a Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, desde el penal de Paraná, fueron sólo algunas de ellas.

Por otro lado, Mariana contó que aunque el fin de DDM implica un duelo, ella lo transita con alegría porque mira para adelante y trata de no instalarse en la nostalgia. "Este programa me dio muchas satisfacciones y me hizo crecer en muchos aspectos, así que no le puedo pedir más", recalcó.

Con nuevo proyecto

Fabbiani continuará en El Trece, pero con un programa de entretenimientos que se llamará Mamushka. "Va a ser alegría, es para toda la familia. Nunca hice un formato de juegos, dentro de otros ciclos sí, pero no enteramente, así que me tiene súper entusiasmada. Son mamushkas que dan plata", adelantó, sobre la propuesta que aún no tiene fecha de estreno.

LEÉ MÁS

Tras siete años, Mariana Fabbiani se despide de DDM