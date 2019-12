Tras siete años, Mariana Fabbiani se despide de DDM

"En estos años nos equivocamos muchas veces y también tuvimos grandes aciertos. Todos estos años fueron de mucho aprendizaje, no solo de lo que tiene que ver con la actualidad, sino también de los temas políticos y económicos sobre los que tuve que estudiar. Los temas sociales me marcaron mucho, encontré ahí todo un mundo del que no creo que me vaya a alejar demasiado", dijo Fabbiani en diálogo con La Nación, en relación al final de DDM que tendrá lugar hoy.

"Nosotros arrancamos el magazine con cosas para la mujer, con la cocina, y después nos fue llevando a la realidad, a lo social, y yo encontré una nueva manera de conducir. Tengo una producción que ha sabido reaccionar, que fue creciendo, porque no existía un referente para nosotros, un programa que nos hiciera decir ‘yo quiero hacer esto’, entonces fue abrir un camino. Las tardes televisivas no eran así", destacó.

"Nunca dejé que el cuero se curtiera, y nunca quise disimular cuando me sentía incómoda en ciertos momentos, y eso el público lo nota", manifestó antes de referirse al cortocircuito que tuvo con Mirtha Legrand, quien contó al aire que Adrián Suar le había ofrecido el espacio que ahora deja DDM. "Yo busco el equilibro, me gusta contarle a la gente cosas que me pasan porque hay cariño del otro lado, pero conozco dónde está el límite, y el límite es cuando hay cosas que me hacen mal", dijo en alusión a la postura que tomó en relación a la actitud de su colega, quien luego la llamó para limar asperezas.

Por otro lado, Mariana contó que aunque el fin de DDM implica un duelo, ella lo transita con alegría porque mira para adelante y trata de no instalarse en la nostalgia. "Este programa me dio muchas satisfacciones y me hizo crecer en muchos aspectos, así que no le puedo pedir más", recalcó.

Con nuevo proyecto

Fabbiani continuará en El Trece, pero con un programa de entretenimientos que se llamará Mamushka. "Va a ser alegría, es para toda la familia. Nunca hice un formato de juegos, dentro de otros ciclos sí, pero no enteramente, así que me tiene súper entusiasmada. Son mamushkas que dan plata", adelantó, sobre la propuesta que aún no tiene fecha de estreno.

