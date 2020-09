Fuerte revelación: la madre de Luis Miguel está viva

Miguel Aldana, ex director de la Interpol México en la década de los setenta, aseguró al programa Ventaneando que la madre de Luis Miguel está viva y tiene dos hijos más que son argentinos. Marcela Basteri es un misterio en la vida del famoso cantante, ya que no se supo más de su paradero desde la década del ‘80.

Según el ex funcionario, el creador de “Cuando calienta el sol” estaría al tanto de esta información y se habría puesto en contacto con su mamá hace años. Sin embargo, según aseguró, que hay un pacto de confidencialidad entre Luismi y su madre para mantener oculta esta información.

Luisito Rey, padre del intérprete, había sido acusado de asesinar a Basteri.

“Marcela Basteri está viva y tiene dos hijos más. Luis Miguel ya los conoce”, reveló Aldana. Y agregó: “Si no la hubiera encontrado, se hubiera ido por diferentes lados. Yo siento que está feliz ella. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella y que están respetando la intimidad de los dos”

Dato: Miguel Aldana dijo que Luismi la dejó de buscar porque sabe el paradero de su mamá.

Se vino al país

Por otro lado, el ex director de la Interpol México también dio sus opiniones sobre la partida de Marcela: “Se peleó con Luisito Rey. Desapareció porque se había enojado con él. Se fue a Argentina. Luisito Rey quiso meterla con Durazo, quien era el jefe de la Policía de la ciudad en ese momento. Yo me opuse, llegué varias veces y se la quité. No dejé que estuviera con él”. Además, aseguró que Luisito Rey fue detenido varias veces por el ‘vicio’”.