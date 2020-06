Funcionarios, dirigentes y colegas, contra Gallardo

Además, informó que su cartera está “trabajando en un protocolo más integral, con distancias y lo que hay que hacer dentro y fuera de un vestuario”, para cuando se plantee el regreso a los entrenamientos en el fútbol. También el Muñeco dijo que su deseo era la vuelta a los entrenamientos bajo un estricto protocolo, algo que González García desaprobó: “Si bien el riesgo es menor en un entrenamiento, el tema es el transporte, que estamos viendo cómo lo reducimos, porque el 75% de los jugadores está en AMBA”, indicó.

Otro de los que salió a criticar a Gallardo fue el presidente de Lanús, Nicolás Russo, uno de los dirigentes más cercanos al presidente de AFA Claudio Tapia, que continuamente sale a responder cada vez que cuestionan a la casa madre del fútbol, ante el silencio de su titular.

“No me sorprendió lo de Gallardo. Es un actor importante del fútbol y está bien que opine, lo peor que nos puede pasar es no escuchar ideas. También me gusta que Gallardo haya cambiado de pensar, porque no pensó lo mismo cuando había pocos infectados y él decidió no jugar junto a su plantel. Ahí también trabajaban 500 empleados en una fábrica, y River tomó una postura distinta”, dijo Russo, con el mismo argumento que el ministro de Salud.

Lucía Barbuto, presidenta de Banfield, también se refirió al pedido del DT de River. “La AFA prioriza la salud, el fútbol volverá cuando se permita”, dijo.

Ante el silecio del resto de los colegas, uno de los que salió a hablar fue Hernán Crespo, DT de Defensa y Justicia. “Tenemos que generar un movimiento, intentar algo hacia adelante. Empecemos a proponer algo con el respeto de las reglas, con los protocolos de la salud”, dijo el ex delantero del Millo. Luis Zubeldía, DT de Lanús, no estuvo de acuerdo con Gallardo. “Quiero poder trabajar, pero no somos Alemania. No sé qué tan sencillo es cumplir un protocolo o generar calma si hay algún contagio”, manifestó.

