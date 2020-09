Furia y desmentida: Caniggia salió al cruce de Nannis

"La información que está circulando en los medios, promovida por mi ex mujer, Mariana Nannis, es totalmente falsa. No he tenido vínculo alguno con los espurios negocios que pretende atribuirme. Niego categóricamente haber participado en mi vida en algún tipo de maniobra ilícita, y por tal motivo he dado directivas al estudio jurídico Burlando para continuar querellando a la señora Nannis por el mancillamiento de mi buen nombre y honor", reza el texto que este domingo leyeron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo.

"Soy presa del ataque injusto producto del odio y rencor", añadió.

¿Se fugó?

Cabe destacar que en su comunicado Caniggia no aclaró si efectivamente se encuentra en la Argentina o si viajó a México, tal como advirtió Nannis, quien había solicitado a la Justicia que "se tomen medidas urgentes" para evitar que su ex salga del país.

"También me han informado que el denunciado ha efectuado en los últimos meses aperturas de cuentas bancarias en Miami, siendo utilizadas con sus testaferros y con otras cuentas no declaradas tanto en Estados Unidos como en sendos paraísos fiscales", reza el documento que dio a conocer Ángel de Brito.

"Es perversa y hace brujerías"

La supuesta hija de John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe, Leevon Kennedy, volvió a ser noticia al asegurar que Mariana Nannis “hace brujerías”.

“Tengo la impresión que la usa. Estamos hablando de una mujer muy ambiciosa, perversa y vengativa”, manifestó. El vudú mata y eso no es invento mío. No sé qué rama del vudú usa, si la macumba brasilera u otra”, añadió.