Furor por Rock in Rio: algunos shows ya están agotados

Brasil.- Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses, The Who, Red Hot Chili Peppers, Pet Shop Boys, Fergie, Alicia Keys, Alice Cooper, The Kills, Bon Jovi, The Offspring y Tears for Fears serán las principales atracciones de la nueva edición de Rock in Rio, el emblemático festival que se desarrollará los días 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24 de septiembre en el Parque Olímpico de Río de Janeiro.