Gaetani atendió a Arana por un viejo posteo en Instagram

Indirectas

Gaetani, quien este año reaparecerá en escena en Villa Carlos Paz, se refirió al tema en CNN Radio. "Habría que preguntarle qué quiso decir. No volví a hablar con él, pero he tenido varias charlas con él. No me modificó, no me ofendió y no me movió la aguja", dijo la actriz. Y agregó: "¿Por qué me voy a enojar? Para mí no hizo público nada, es algo que él cree que vio. No hablé porque no tuve la necesidad. Después, que él se haya ido de boca, creyendo que me vio morir, fue una ensalada rusa y todo muy raro lo que quiso poner. Pero eso habla más de él que de mí. No me molestó".