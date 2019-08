"Ganar y quitarles la presión a los chicos"

Puede dar fe Sebastian Jeldres, el delantero de Independiente que cuenta cómo viven los muchachos del Rojo, que es escolta en la A pero está luchando por mantener la categoría, esta dramática definición. “Estamos jugando estas últimas fechas pensando únicamente en eso. Y tratando de sumar nosotros y quitarle la presión a las categorías más chiquitas”, explica el goleador del equipo, que el sábado goleó 4 a 0 a Pacífico y está realizando una gran campaña pero depende de la suerte de los chicos.

7 puntos le lleva Independiente a Centenario (204 a 197) en la general.

"Los chicos deben divertirse y no pensar si ayudan o no al club a salvar la categoría. Por eso tratamos de sumar nosotros para quitarle la presión a los más chicos”, dijo Sebastián Jeldres , atacante de Independiente

Jeldres estuvo en la mira de varios equipos del Federal A pero por lo pronto continúa en el Rojo, ayudando a Independiente a salir adelante de la comprometida situación que atraviesa en la Liga local y a la vez pensando en la próxima campaña en el torneo Regional Federal Amateur. A propósito de Independiente y esta definición cabeza a cabeza con Centenario, en la entidad capitalina no cayó nada bien la suspensión del partido de Primera entre la ADC y Petrolero, cuando la visita ganaba 1 a 0.

¿Cuándo se va a completar ese partido?, preguntan los hinchas del Rojo y la respuesta deberá darla la Liga en los próximos días.

Lo cierto es que la Liga suma otra vez un final controvertido con su sistema y formato de disputa, en el que los ascensos y descensos dependen no sólo de la performance de Primera sino también de lo que pasa en inferiores. Y en las próximas semanas se vienen nuevos momentos de tensión, de festejos y llantos. De grandes y niños.