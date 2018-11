"Gané la Copa con Boca y soy de River, va a ser raro"

Fabricio Abatte - abattef@lmneuquen.com.ar

“Mis viejos se mudaron al Valle en el 71. Yo vine en el 74 y había decidido largar el fútbol. Pero un día jugamos con un club de barrio contra la tercera de Cipo y allí me vio Juan Perilli, el papá de Mingo, y me llevó a Independiente de Neuquén. De ahí me fui a Boca y el momento de gloria sin dudas fue esa Libertadores que ganamos en el 77 contra Cruzeiro, y actué muchos minutos en la final. Inolvidable”. Carlos Ortiz, mendocino de nacimiento pero cipoleño por adopción, acompañó cada recuerdo con imágenes de la época, como la tapa de El Gráfico que lo tuvo como protagonista exclusivo, o el póster del Xeneize campeón de aquella Libertadores.