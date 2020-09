Ganó el taxi y su llanto emocionó a todos: "Por fin algo bueno"

“¿En serio gané? ¡Gané! ¡Lo gané sola! ¡Por fin algo bueno!”, llegó a decir la taxista antes de romper el llanto y sin poder creer que lo que le estaba sucediendo era real.

La emoción de la taxista se trasladó a todos los integrantes de “Bienvenidos a bordo”. Hernán Drago, Magui Bravi y Mario Guerci también se conmovieron con la suerte de la taxista oriunda de Palermo, cuyo destino le tenía preparada esta inesperada sorpresa, llevarse el taxi 0KM. Antes de terminar el programa, la ganadora se comunicó con su hermana para contarle, riendo y llorando, lo que le acababa de pasar, por lo que el ciclo cerró con otro momento de emoción.

Con la emoción de María Luisa, “Bienvenidos a bordo” terminó una de las semanas más emotivas desde que comenzó el ciclo, pues el miércoles se vivió un momento lleno de emoción con la participación de Walter, quien también concursaba por el taxi 0KM. Tal cual como marca la regla del juego, el taxista tiró la ruleta y sacó el cero con un premio bonus de diez mil pesos. Feliz por su acierto, Walter miró hacia arriba y dijo unas palabras que llamaron la atención de Guido Kaczka, a poco de culminar el programa.

“¿A quién le hablás?”, quiso saber el conductor. A lo que el concursante no pudo contener la emoción y rompió en llanto: “A mi hijo querido que está en el cielo, que me mande el auto”, atinó a decir, antes de que se le quiebre la voz. Lo cierto es que finalmente el emocionado taxista no logró llevarse el taxi, pero igual se mostró muy feliz y agradecido por los 10 mil pesos que logró ganar. Para finalizar su participació,n Walter recordó a su ser más querido y que siempre estará en su memoria: “Yago se me fue en febrero y me va a dar suerte”, cerró emocionado.