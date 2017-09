El mensaje fue emitido el pasado 16 de agosto, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era interpelada en el Senado por la desaparición del artesano de 28 años.

En ese contexto, el sargento Pablo Grillo consultó a Sartirana sobre si estaba escuchando la presentación de la funcionaria nacional.

"Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era ´la sargento Sartirana´", comentó Grillo en su mensaje.

Tras la filtración del audio, Sartirana envió una nota al titular de la Dirección de Violencia Institucional y los Delitos de Interés Federal, Daniel Barberis, para explicarle los hechos: "El contexto de los mensajes de voz fueron, en un principio de preocupación por parte de mi camarada, por la situación que se estaba viviendo".

"Para luego en un término jocoso, preguntarme si escuché lo que dijo la ministra cuando me nombró, a lo que respondí que sólo escuché parte de lo dicho, pero que no escuché que me nombrara, a lo que él me responde con el mensaje de audio que dice: «Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana»", afirmó.

La nota estuvo dirigida a Barberis porque es el encargado de realizar la investigación interna para definir si hubo participación de uniformados en la desaparición del artesano de 28 años.

"Es todo lo que tengo para informar", concluyó Sartirana.

El joven Santiago Maldonado se encuentra desaparecido desde el pasado 1° de agosto, cuando fue visto por última vez durante un operativo en el Pu Lof Cushamen.

