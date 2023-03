Georgina Barbarossa reemplazará a Jey Mammon en La Peña

“La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”, cerró el comunicado que en pocos minutos se llenó de comentarios en contra del humorista.

"Prescribió ES DIFERENTE a que no existió. ERA un menor y eso ya es delito. Dale Jey, media pila", "Pero prescribió por tiempo, no porque no haya sucedido...mira que me gustabas, pero ahora la verdad, ojalá pagues por lo que hiciste ojalá", "Consensuado o no... era una criatura. Tenía 14 años. Eso no quita tu responsabilidad como adulto. No podés ir por la vida sin hacerte cargo de las consecuencias de tus actos.... Demostra el hombre que decís que SOS. Contando la verdad. PRESCRIBIR no es fallar a tu favor. Es un pésimo beneficio legal que tuviste por el paso del tiempo", fueron algunos de los mensajes que recibió Jey.

El comunicado de Telefe

Telefe, a través de un comunicado, anunció este jueves que decidió suspender a Jey Mammon como conductor de La Peña de Morfi. La medida, dice el texto, es momentánea.

"A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón, suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal", dice el comunicado.

"Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de esta compañía", cierra el texto.