Espectáculos La Mañana Georgina Barbarossa Georgina Barbarossa y el affaire con un participante de Gran Hermano

La actriz y conductora de Telefe contó que tuvo encuentros con Alfa y aseguró que es una persona "muy intensa".







Georgina Barbarossa

Este lunes se abrieron las puertas de la casa de Gran Hermano. Los 18 participantes no hace ni 24 horas que están conviviendo y ya hay polémica con algunos jugadores. Uno de ellos es Walter Santiago, conocido como “Alfa”, quien en su presentación dijo “voy a ser el patriarca” y se consideró “calentón y rencoroso”.

Lo cierto es que el hombre de 60 años no solo tuvo su paso por Masterchef sino un breve romance con la actriz y conductora de Telefe Georgina Barbarossa. "Yo no puedo decir mucho… pero lo conozco a Alfa. No puedo hablar… no fue mi novio, pero tuvimos un vínculo… cultural, digamos. Me ha contado de su infancia, lo he visto enojado y emocionado también. Nos vimos varias veces en tiempos de pandemia… no se podía hacer mucho", reveló la conductora de A la Barbarossa.

Y agregó: "Lo conocí por una aplicación que, aclaro, no era de citas… fue por redes. No durmió en casa ni nada, de hecho, mis hijos no lo conocen, pero mi sobrina sí. Un día hablamos y me dijo que estaba haciendo empanadas de tripa gorda. Le dije que era un asco, pero él me dijo que no, que algún día me las iba a preparar para que las pruebe y lo hizo. Vino a casa y comimos empanadas".