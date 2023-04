Germán Martitegui contó cómo cuida a sus hijos en el chat de "mamis"

Germán Martitegui es uno de los chefs más reconocidos de Argentina, si es que no es el primero . Su gastronomía fue reconocida mediante la elección de su restaurant Tegui como el mejor del país, y ahora encarna nuevos proyectos con diferentes versiones desde lo culinario, como un restaurant vegano. Además de que ganó gran popularidad entre el público con la exposición que le dio participar como jurado en MasterChef , el reality argentino de cocina.

Sin embargo, más allá de trabajar muchísimas horas por día, Germán no es solo un maestro gastronómico, sino que también es papá, en realidad es papá y mamá a la vez. Él educa, cría y se dedica a pasar tiempo con sus dos hijos: Lorenzo y Lautaro.

La historia comenzó cuando en un momento de reflexión en la entrevista, Germán reveló que en su pasado el ha sido cruel cuando la gente ponía en el medio problemas con chicos: “Una cocinera o un cocinero. Yo decía ¿otra vez el nene tiene fiebre? Dale… ¿Tres veces esta semana? Se va porque otra vez, la llamaron del colegio que tiene que hacer... Ahora cuando vivo esas cosas en carne propia digo: fui realmente una mala persona”.

Germán Martitegui con María Laura Santillán_ “Soy bastante activo en el chat de mamis” - Infobae - Google Chrome 2023-04-24 19-00-20.mp4 Germán Martitegui contó como es su vida de papá y mamá

“No entendés. Realmente hasta que no sos padre hay cosas que no entendés, que no sabés que te van a pasar”, reconoció el jurado de Master Chef.

En ese contexto, la entrevistadora le dijo: “Es antes y después de los hijos. Ahora tenés una casa con jardín, perros, niños. Fiestas de cumpleaños”, a lo que entre risas Martitegui acotó: “Todo. Chat de mamis”.

Ante la consulta de si disfruta ese tipo de vida expresó: “Si. El año pasado estuve bastante activo en el chat de mamis. Fui a la kermesse del colegio, hice un montón de cosas. Este año, como estoy grabando tantas horas y los cumpleaños son a las cuatro de la tarde, no puedo ir a ninguno. Pero contesto lo que puedo en el chat. Ahora hay una kermesse el fin de semana”.