“Mi experiencia fue excelente. Juan siempre fue un muy buen compañero, y como los dos somos tangueros, nos entendíamos muy bien”, sostuvo la bailarina, al tiempo que remarcó que le "encantaría" hacer un "espectáculo" con su ex compañero de elenco.

Consultada sobre la posibilidad de que la justicia nicaragüense compruebe que la denuncia que realizó Thelma Fardín por violación es cierta, Ghidone señaló: "En ese caso, que cumpla su condena como cualquier persona. Pero mientras tanto, sin condena, se tuvo que exiliar del país... Por algo existe el derecho de inocencia. No puedo opinar sobre lo ocurrido en Nicaragua, pero primero sería bueno que a Thelma le crea su propia hermana. Para condenar, existe la Justicia".

"Y me atrevo a decir que Thelma debe estar arrepentida por la manera en que expuso todo. Me parece bien que haga la denuncia en la Justicia. Lo que no comparto es eso de contárselo al pueblo", agregó.

Además criticó el acto elegido por el colectivo Actrices Argentinos, para denunciar mediáticamente a Darthés: “Con ese criterio, si mañana alguien te acusa a vos, o a mí, no importa mucho si tienen pruebas o no, el daño ya estará hecho. No me identifico con este movimiento feminista. Hay cosas que comparto y otras que no. No me gusta la violencia del hombre, pero tampoco la violencia que hoy tienen muchas mujeres”.

Luego de opinar sobre las causas de Darthés, Andrea confesó que sufrió abusos de todo tipo. "Estuve al lado de gente que usó su poder para someterme. En ese momento no lo supe manejar. Maltratos físicos y psicológicos. Me pasó en mi trabajo y con alguna pareja", aseguró.

"Ahora que soy una mujer más grande me encargué de escribirle por privado a cada uno de esos hombres, diciéndoles lo que pienso. Pero no puedo denunciar a nadie si no tengo pruebas. Los amenacé: 'Si me entero de que le hacés lo mismo a otra chica, yo voy a salir a bancarla y a contar mi caso'. Creo que del miedo que tienen jamás se atreverán", añadió.

