Gianfranco Macri dijo que nunca pagó coimas

Tras la presentación, Macri aseguró que nunca en su vida pagó un soborno y pidió ser sobreseído al presentarse a declaración indagatoria por en la causa por los cuadernos de la corrupción.

"Nunca en mi vida pague una coima", dijo. Y en relación a su padre, Franco Macri, que recibió la misma acusación sobre el pago de coimas y cuya defensa alegó cuestiones de salud para suspender la indagatoria, respondió: "Pregúntenle a él".

Además, señaló que, en lo particular, es accionista de Socma Americana SA, fundada por su padre, Franco Macri, y "comandada por él hasta su retiro de la empresa", en 2009.

"Hasta ese entonces, yo desarrollé la mayor parte de mis actividades empresariales y laborales fuera del ámbito de Socma y sus empresas. En lo que aquí interesa, nunca estuve vinculado ni como accionista, director, funcionario y/o de cualquier otra forma al Acceso Norte y Ausol", agregó en el escrito al que accedió Télam.

A su vez, se refirió que entre 2001 y 2009 se dedicó "a tiempo completo a desarrollar negocios inmobiliarios en predios lindantes con el Buenos Aires Golf. Hoy en día se trata de un reconocido barrio importante de viviendas unifamiliares".

"La mención temporal del lapso indicado, es decir, el período que va entre 2001 y 2009, en los cuales me aboqué casi exclusivamente a ese emprendimiento inmobiliario resulta relevante" porque "la fecha aquí investigada es a partir del año 2003", agregó.

"A partir del año 2003, el suscripto no ejercía ninguna función en la sociedad Ausol, motivo por el cual es evidente que soy absolutamente ajeno a los hechos presuntamente ilícitos que pudieran reprocharse en esta causa", apuntó el empresario.

En lo referido al rol de la empresa Sideco en Autopistas del Sol aseguró que desde junio de 2001 "no tuvo injerencia en la administración ni en las decisiones sociales de Ausol. Tanto es así que no designó directores y no asistió siquiera a ninguna de las asambleas de accionistas".

Sobre la acusación relativa a Grupo Concesionario del Oeste SA, "el suscripto tampoco ha tenido cargo directivo alguno en la operatoria de la sociedad", relató.

El empresario arribó pasadas las 7.30 a los tribunales federales de Retiro y dejó el edificio judicial poco después de las 9, tras entregar un escrito en la secretaría del juzgado federal de Claudio Bonadio, en el cuarto piso de Comodoro Py 2002.

Bonadio citó a indagatoria al hermano y al padre del presidente en una derivación de la causa que investiga los cuadernos de la corrupción vinculada al presunto pago de sobornos por parte de empresarios concesionarios de autopistas a ex funcionarios kirchneristas.

En el caso de los Macri, los imputó por Autopistas del Sol y Acceso Oeste. La defensa de Franco Macri, a cargo de Ricardo Rosental, pidió la suspensión del trámite por cuestiones de salud, algo que se resolverá luego de un examen encomendado al Cuerpo Médico Forense.

