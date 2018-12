Por cuestiones de salud, el padre de Macri no declara

Junto con la notificación los abogados presentaron un certificado médico ante el juez dando cuenta del estado de Franco Macri y se ordenaría algún peritaje para corroborar dicha situación. Bonadio los citó junto a otros empresarios, entre ellos Eduardo Eurnekian, por el Acceso Norte y la firma Autopistas del Sol SA y se les imputa haber pagado coimas por el acceso oeste a través del grupo concesionario Oeste SA.

El listado de convocados comprende al empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingenieria, quien ya está procesado con prisión preventiva como miembro de asociación ilícita por pagos ilegales para acceder a obra pública. Muchos de los procesados son citados nuevamente, pues el juez Bonadio hizo desprendimientos de la causa madre y dividió las investigaciones vinculadas a pagos en el área del transporte, concesionarios viales o bien obra pública.

Otra vez tendrán que ver a Bonadio

el juez Claudo bonadio citó nuevamente a los arrepentidos ex funcionarios Claudio uberti y José López, así como al ex secretario de transporte ricardo Jaime y al ex ministro de Planificación federal Julio de Vido.