Gianinna salió al cruce de las fuertes declaraciones de Diego

“A mí, Matías me salvó. Me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró. Nadie me quería contratar. Con Matías volví a la FIFA, fuimos recibidos por todos los jugadores del mundo”, señaló el DT en una entrevista con el diario Clarín, y siguió hablando sobre la enemistad de Dalma y Gianinna con el letrado: “Yo tengo más hijos y ellos se llevan bárbaro con Matías. Lo que pasa es que las chicas decidieron estar con la madre y Matías es el que me defiende de Claudia. Por eso es lógico que ellas se enojen con él”.

“Con mis hijos hablo todos los días. Y con Dalma y Gianinna también... Hasta con Claudia hablo. Y hablo de todo y Claudia no es un buen ejemplo de madre. Esto te lo digo yo y asumo lo que quiera hacer Claudia. Pero que no me vengan a romper los huevos con que ‘está borracho’ o que ‘lo manejan’”, sentenció el ex futbolista, despertando la furia de la mamá de Benjamín.

Fue así que la empresaria se expresó a través de Instagram Stories, donde primero escribió en un fondo negro: “La incoherencia”, sin nombrar a su padre, pero siempre haciendo mención a sus dichos.

Luego, contundente, Gianinna expresó en otra publicación: “¡Decí lo que quieras, igual sos lo que hacés, y lo que no, también!”

Quilombo de Diez: Diego, entre sus hijas y su abogado