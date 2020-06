Quilombo de Diez: Diego, entre sus hijas y su abogado

Diego0301.png

En este sentido, el Diez se mostró un tanto molesto por la decisión de Dalma de hablar con Intrusos por el tema. “Ella enseguida salió en lo de Rial armando quilombo que es lo que más les gusta. Pero, repito por enésima vez, yo ya no estoy para eso. Me quieren ver mal, quieren que vuelva a la droga, pero yo hace 15 años que no me drogo. Voy a cumplir 60 años y lo único que quiero es estar tranquilo, feliz y con trabajo”.

Por último, y queriendo terminar con la polémica del cambio de número de teléfono, Maradona declaró: “Con mis hijos hablo todos los días. Y con Dalma y Gianinna también... Hasta con Claudia hablo. Y hablo de todo y Claudia no es un buen ejemplo de madre. Esto te lo digo yo y asumo lo que quiera hacer Claudia. Pero que no me vengan a romper los huevos con que ‘está borracho’ o que ‘lo manejan’”, concluyó, tajante.

Embed

No le importa hacer todo público

Tras contar su problema, Dalma recibió diversas críticas en las redes sociales, y, fiel a su estilo, salió a contestarlas. “Estoy enfurecida. Mucha gente dice ‘porque hacen todo tan público’ y lo hago así porque es la única forma que tengo. Sé cómo es la movida que están haciendo y que quieren que en el Día del Padre nadie lo llame y esté solo. Yo eso no lo voy a permitir”, tuiteó la actriz, y luego comentó que su padre había recuperado su número, pero ella estaba bloqueada.

