Gigantes perdió y necesita una hazaña para pasar

En un partido que arrancó siendo favorable, Gigantes se llevó el primer set de manera ajustada por 26-24. En el segundo set, el trámite del partido cambió y el equipo neuquino mermó su rendimiento, lo que llevó a Ciudad Voley a adjudicarse el segundo parcial con comodidad por 25-17. En la tercera parte, un set clave para inclinar el partido, el Dino mejoró su nivel y estuvo cerca en el marcador, pero Ciudad terminó adueñándose del pasaje por 25-22.

En el cuarto set, el partido llegó a su punto decisivo, ya que los locales estaban a un paso de quedarse con el partido y Gigantes daba lucha pese a ir abajo en el marcador. En esta tónica, el último parcial se extendió hasta el desempate, que fue 30-28 para los porteños.

Pese a la derrota, el conjunto de la ciudad dejó una buena impresión en Buenos Aires, ya que estuvo cerca de forzar un último set y tuvo momentos donde fue superior al rival pero no pudo volcarlo al marcador. El resultado no deja bien parados a los locales, que no pueden resignar más partidos si quieren seguir con vida en la serie de cuartos de final.

El próximo encuentro de la serie será el jueves a las 21 en el estadio Ruca Che, donde Gigantes estará obligado a ganar.

3 partidos debe ganar Gigantes.

Para dar vuelta la serie que está 0-2 abajo. En los próximos dos encuentros, jugará ante su público en el Ruca Che