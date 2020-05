En una entrevista con Radio Mitre, Ginés González García manifestó que estos movimientos no se dan sólo en Argentina sino que están presentes en otros países como Brasil o Estados Unidos.

"Hay una especulación política. No solo acá: es la ideología de [Jair] Bolsonaro , de [Donald] Trump y pasa en España también. Es un falso debate porque son los mismos que están con los antivacunas . Todos la valoramos la libertad pero estamos haciendo las cosas por el bien común : tratar de que la gente no se enferme y que no enferme a más gente", dijo el ministro de Salud.

"La derecha del mundo se ampara en los derechos individuales. Nosotros los respetamos pero tenemos la obligación de defender los derechos colectivos", indicó. En diferentes puntos de Argentina, diversos grupos convocaron a protestas y caravanas de autos contra la extensión del aislamiento obligatorio para esta tarde.

Sobre esto, Ginés dijo que entiende a los comerciantes y a quienes deben quedarse en su casa e insistió en que "el Gobierno está haciendo muchos esfuerzo para ayudar a todos". "No es fácil para nadie pero debemos actuar para evitar dolor y muerte", añadió.

El ministro reconoció que la curva de contagios continúa en aumento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y por ello planteó que no ve posible flexibilizar la cuarentena el próximo 7 de junio."Es difícil que no se extienda y relajar en un momento de curva ascendente. Estamos evitando una mayor consecuencia, que es que haya más muertes", aseguró.

