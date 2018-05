"Gisela Berger tiene ganas de estar en el 'Bailando 2018'"

“Nos juntamos y ella tiene muchas ganas. A ella la conocemos desde que vino de Córdoba al programa, trabajó en La cocina del show, también fue bailarina de Showmatch”, dijo el Chato.

Sin dudas la rubia es un atractivo para el ciclo, luego de que protagonizara un escándalo con el ex gobernador Daniel Scioli, quien en un principio le había pedido que no continuara con el embarazo. Ella no le hizo caso, y en octubre del año pasado dio a luz a Francesca y se reconcilió con el ex candidato a presidente.

Por otro lado, Prada anticipó que Laflia, la nueva productora de Tinelli, hará un big show para el último trimestre del año. “Hemos arreglado con Canal Trece. Seguramente irá el domingo. Vimos un par de formatos y hay cosas de factoría propia que estamos evaluando”, señaló.