Gisella Bonomi: "Le rompieron el sueño a toda una camada"

Gisella Bonomi , medalla de oro de beach handball en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, salió dar la cara por los miles de "sueños rotos", cómo califica la ilusión de los chicos que se quedarán sin la posibilidad de ser olímpicos en Dakar 2022, certamen que por decisión del Comité Olímpico Internacional se trasladó para 2026, con lo cual, para esa fecha, muchos de los adolescentes que estaban trabajando desde hace un año en dicho proceso no podrán estar ya que el certamen es hasta los 18 años. Para entonces, todos habrán superado dicha edad.

"Me parece muy triste todo esto la verdad. Y más cuando me enteré que la decisión como siempre es por una cuestión de dinero, porque como a algunos países les va a costar un poco más llegar a mantener la preparación de la gente que se está entrenando para Tokio (JJ:OO de verano) es que decidieron cortar los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar y pasarlos para 2026, con lo cual se pierde la camada", se quejó.

La medallista, elegida mejor pívot del torneo, recibió con desagrado la decisión del COI por múltiples razones. La principal es que ella misma tuvo la chance de convertirse en deportista olímpica a partir de estos JJ:OO de la Juventud en Buenos Aires 2018, coronando su actuación con un broche de oro como plus, y porque en el proceso de selección para Dakar estaba incluida su hermana menor, Malena, y otros seis chicos (los hermanos Stefan y Nerea Herrera, Ramiro Aguilera, Lola Lava y Juan Ramírez) de beach handball como también otros 11 representantes de diferentes disciplinas.

"Les rompieron el sueño", dijo tajante la destacada jugadora y gran referente de este deporte. "A estos chicos los ilusionaron con la oportunidad, la única que tiene nuestro deporte de participar de un evento de semejante magnitud, y que después de un año de trabajo se lo saquen por cuestiones ajenas, me parece una falta de respeto".

"Desde mi lugar, lo único que puedo hacer es quejarme y hacerlo público. Me parece que suma y me encantaría que lo sigan haciendo el resto de los deportistas porque no es únicamente el beach handball que se quedó sin Juegos de la Juventud. Son muchos otros deportes. Muchos nenes ilusionados que son el futuro de todos los deportes. A todos ellos los dejaron vacíos, sin nada entre las manos", recalcó.

Aunque los alentó a no bajar los brazos y seguir proyectando sus ilusiones: "En algún momento van a ser recompensados". Y a los jugadores neuquinos de beach handball los instó a no desesperarse porque "tienen el apaño de su propio deporte y las puertas más que abiertas a seguir disfrutándonos y acompañándonos, creciendo con nosotros porque se vienen cosas mejores".

-> 6 Los neuquinos de beach que estaban en carpeta

Malena Bonomi, Stefan y Nerea Herrera, Ramiro Aguilera, Lola Lava y Juan Ramírez. También estaban en preselección y participado de campus Giuliana Baigorria (atletismo); Abril Garzón (ciclismo), Joaquín Vélez (gimnasia), María Cabanillas (golf), Lucas Romani y Juan Cruz Villalba (vela), Zaida Garcés (bádminton), Natassja Kolff (básquet), Abraham Vargas (boxeo), Oriana González (tiro con arco) y Martina Salazar (triatlón).