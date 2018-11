En el informe de la diplomacia británica se indicó que "desde 2004 hubo una serie de ataques con pequeños explosivos en Buenos Aires y las provincias vecinas que, se cree, han sido lugar de grupos antiglobalización. Los blancos fueron sobre todo bancos".

También se informó allí que "existe una mayor amenaza de ataques terroristas a nivel mundial contra los intereses del Reino Unido y los ciudadanos británicos, de grupos o personas motivadas por el conflicto en Irak y Siria".

Se trata de recomendaciones habituales para viajeros británicos y que en estas ocasión tienen lugar a pocos días de la cumbre del G20 en Buenos Aires.

Desde la Cancillería indicaron que no habrá declaraciones oficiales pero no ocultaron el enojo por el contexto en que se produce el aviso, ya que manifestaron que "no hay tal alerta" en el país.

