Gol de Ocampos y Acuña titular en un Sevilla entonado

Lucas Ocampos anotó uno de los goles con que el Sevilla derrotó como local al Villarreal 2 a 0, en el arranque de la 16ª La Liga de España. El neuquino Marcos Acuña (ex Racing y Ferro) también fue titular en el dueño de casa que en el banco de suplentes tuvo como alternativa al “Mudo” Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba). De esta manera, el Huevo termina el año de la mejor manera, en una liga poderosa y afianzado en un equipo importante, que por ahora se mete en zona de Champions (ya juega la actual).

El festejo del ex River se desató a los 8 minutos del primer tiempo, luego de acertar en la definición desde el tiro penal. Su compañero, el marroquí Youssef En-Nesyri, cerró al ficha a los 8 minutos del complemento.

Juan Foyth (el ex Estudiantes de La Plata que llega procedente del Tothenman), fue titular en la visita, pero fue reemplazado en el entretiempo. Además, Gerónimo Rulli (ex arquero de Estudiantes) y Ramiro Funes Mori (ex River) terminaron el banco de suplentes del Submarino Amarillo donde supo brillar Juan Román Riquelme.