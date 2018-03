Las dudas sobre la presencia de Diego Maradona en el casamiento de Dalma se disiparon: el Diez no estará presente en la boda de su hija, quien hoy se casará por iglesia y luego celebrará a lo grande. Según contaron en Los ángeles de la mañana, Diego no sólo avisó que no estaría en el casamiento, sino que además le pidió a Dalma que postergara la fiesta. La respuesta de la actriz fue un no rotundo.