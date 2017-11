Golpean, atan y le roban al juez de Faltas de Rincón

El hecho ocurrió el miércoles entre las 22 y las 23, en su domicilio de calle Belgrano al 1000, en una zona céntrica y de mucha circulación peatonal y vehicular.

Los delincuentes ingresaron por el portón del garage, que estaba abierto, ya que el juez esperaba visitas en su domicilio, momento que fue aprovechado por los ladrones para sorprenderlo en la cocina.

Según relató el abogado, los delincuentes ingresaron por el portón y a través de una puerta lateral del patio accedieron al domicilio y lo redujeron por la fuerza.

Miranda indicó que los delincuentes actuaron con mucha violencia y en un estado de nerviosismo que se vio reflejado en el desorden que provocaron en el domicilio, ya que revisaron la casa y el estudio jurídico ubicado al frente, con conexión interna. “Me tiraron al piso, me golpearon en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, exigiéndome una suma de dinero que no tenía”, contó a LM Neuquén el profesional.

Además, relató que en todo momento trató de colaborar, sin oponer resistencia y dijo que tuvo temor por su vida por la violencia ejercida durante el asalto, del que no tiene precisiones sobre cúanto tiempo duró. Miranda recordó que durante el robo uno de los delincuentes hizo referencia a su profesión de abogado y que le recriminó haber dejado en la calle a su familia por una acción judicial.

“Yo atiendo casos de familia, cuotas alimentarias, no tengo casos donde haya grandes sumas de dinero, ni estoy patrocinando causas penales, por eso dudo de lo que me dijo acerca de haber tenido algún caso así”, indicó.

“Perdí la noción del tiempo, me pareció una eternidad, revolvieron todos los placares, me dieron vuelta todo, revisaron el estudio y me exigían dólares que no tengo ni nunca tuve”, comentó.

El profesional aseguró que minutos después de retirarse pudo arrastrase hacia la puerta y tras lograr zafar de una de las amarras de las manos logró liberarse para pedir auxilio a en un kiosco ubicado a metros de su casa.

Más seguridad

Un reclamo para la ciudad

José Luis Miranda aseguró que, si bien tiene miedo por lo que sucedió, seguirá caminando en la calle como lo hace, ejerciendo su profesión como hasta ahora y sin amedrentarse por lo sucedido. Eso sí, le reclamó a las autoridades que refuercen la seguridad por el bienestar de todos los vecinos de Rincón de los Sauces.

Por el hecho no hay ningún demorado hasta el momento y la investigación está siendo orientada por personal de la Comisaría 35, junto con la fiscalía que conduce Fabián Flores.

Tras el violento delito quedó en evidencia la falta de personal policial en esta localidad y la inexistencia de cámaras de seguridad que podrían orientar la investigación.