González García: "El aborto no será fácil de aplicar"

Luego de la histórica legalización del aborto , aprobada ayer a la madrugada en el Senado; el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que hay "por delante un gran desafío" y señaló que "no va a ser fácil de aplicar" la ley .

"Estoy contento. Es un enorme paso. No deja uno de sentirlo en el sentido afectivo pero no solo estoy contento por el debate, que fue obviamente con los mismos argumentos, sino que fue mucho más tranquilo, fue más democrático. Por la calle, que lo que vi yo, fue con otra madurez. También, por las consecuencias de esto y naturalmente porque me parece que la evolución de la sociedad es permanente. Esto tiene ya muchos años", resaltó el funcionario, uno de los que más defendió la iniciativa y que ya la había propueda bajo la gestión de Néstor Kirchner.