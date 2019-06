“No tuve tanta continuidad por varias lesiones, cuando estuve bien fui tenido en cuenta y venía jugando de titular, pero en las semi no pude estar por un problema muscular. Convertí dos goles y esperemos estar recuperado para la primera final en San Jorge, estar entre los 18. Y si no apoyaré desde donde me toque”, asegura el Gonza. Los tantos fueron en el 3 a 1 a Camioneros y en el triunfo por el mismo resultado ante Sol de Mayo, en un momento crucial del Pentagonal.

“En lo personal sería un sueño coronarme con esta camiseta, fue un desafío venir a Mar del Plata. El primer año hice una temporada buena y quedamos afuera en cuartos de final, este año me tomé revancha. Sería emocionante para mí, mi familia y mi novia. Contento, esperándolo con ansías tengo fe de que se nos va a dar, porque tenemos grupo muy bueno que se planta en todas las canchas. Sería algo inolvidable ascender”, culminó ilusionado.