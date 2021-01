Embed

Sin embargo, su tristeza duró apenas unas horas, ya que Moria Casán, jurado del certamen de canto, gestionó una importante donación, con la cual logrará terminar su casa (el amigo de La One, el abogado Andrés Sánchez Ibarra, donó un millón de pesos para los materiales).

"Sentí una felicidad... No lo podía creer", reveló la joven sobre el gesto de la jurado (quien también le ofreció su casa y hasta un chofer) y de su amigo. "Me pone muy contenta y feliz saber que tengo gente alrededor que me acompañó y me acompaña muchísimo en todo ésto que me pasó", expresó emocionada y agregó: "Pude agradecerle personalmente (a Moria), para mí fue algo muy importante. Es una gran persona y siempre voy a estar agradecida con ella y con el abogado Andrés Sánchez Ibarra".

En cuanto a cómo avanza la construcción, la cantante de música tropical detalló que "el jueves llegaran los materiales, y ahí ya arrancan a trabajar en la casa". "Estamos en proceso", señaló.

Por último, y haciendo referencia a ShowMatch y del "Bailando" confirmado para abril de este año -y teniendo en cuenta su participación en el Cantando 2020-, la artista habló de sus ganas de que la productora de Marcelo Tinelli la vuelva a convocar para ser parte del programa. "Muchos quieren que esté, pero no lo sé", finalizó.

Fuente: Diario Show y El Trece