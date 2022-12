Gran Hermano: la fuerte frase del 'Conejo' que podría terminar con su relación con Coti

Pero los planteos y las peleas entre los dos están a la orden del día y Cone ya no le tiene más paciencia a Coti. Sobre todo ahora que Coti quedó en placa por primera vez. Ya que en la ocasión anterior en que sus compañeros la nominaron había sido salvada por la líder de la semana, Romina.

La fuerte frase de El Conejo de Gran Hermano que podría terminar con su relación con Coti.jpg El Conejo le confesó a Maxi que ya no soporta los planteos constantes de Coti.

Así se lo confesó a Maxi mientras tomaban mate cerca de la pileta. El otro cordobés de la casa le aconsejó al Conejo que disfrute al máximo el tiempo con su novia, ya que pueden ser las últimas horas de la correntina dentro de la casa. Se lo dijo con conocimiento de causa, ya que su novia Juliana fue expulsada a los pocos días de volver a entrar por romper las reglas del juego.

Pero la respuesta de Alexis fue sorpresiva. “Me cansé de la pendeja, hace dos meses que me vengo aguantando cosas, capaz que ella de mí también, pero no puedo más. No me deja ser, no puedo ni hablar que todo le afecta, pesado todo... Todos los días. Me agota la paciencia”, explotó Alexis.

Maxi trató de bajar los ánimos del Cone con su experiencia de las dos salidas de Juliana. "Te lo digo porque sos igual que yo. El lunes o martes no, pero el miércoles te vas a sentir mal", le confesó al tiempo que lo dejó más intranquilo que antes al decirle que Coti "la tiene difícil" en la gala de expulsión.

El carácter de Constanza, explosivo de por sí, se volvió más volátil aún con el reingreso de Daniela, a quien la correntina le hizo la espontánea y esa semana terminó afuera de la casa. La joven de Moreno se enteró de esa jugada en el Debate y en el repechaje el público la voto para que vuelva entrar en busca de venganza. Hoy quien pende de un hilo es Coti y el Conejo busca alejarse de ella cansado de sus desplantes y pensando, tal vez, una nueva estrategia para llegar a la final solo.