La feroz crítica de Lola Cordero contra Maxi de Gran Hermano por sus "mentiras"

El cordobés argumentó que escogió a Juliana, también conocida como Tini, porque quería levantarle el ánimo a su comprovinciano. Es que Maxi hace rato no estaba pasando por un buen momento dentro de la casa y especialmente desde la eliminación de su novia.

El recuentro entre los tortolos fue el esperado. Mucha felicidad, abrazos y besos. Pero Tini no duró muchos días. Rompió con el aislamiento de la casa, regla que es muy importante dentro del reality, y, tras varias advertencias por parte de Gran Hermano, terminó siendo expulsada.

Esto derrumbó totalmente a Maxi quien rompió en llanto y se encerró en la habitación durante horas mientras era acompañado por varios de sus compañeros de juego. “Son unos soretes, me voy a la bosta. No me puede pasar esto, culiado. Iba a pasar mi cumpleaños ¿No podían esperar un poco? La concha de su madre”, dijo mientras lloraba desconsolado.

Tras esto, el cordobés fue al confesionario y dijo que quería irse de la casa y abandonar el juego. “Dios quiera quede nominado, le voy a pedir a todos que me voten”, había dicho el cordobés más adelante.

En ese contexto, Cordero dio una opinión picante contra el participante de Gran Hermano. "Mira como es el amor, después que se fue Juliana, pidió el contrato para ver ¿Cuánto pierdo si me voy?", dijo muy indignada. Es que Maxi, quien quería abandonar GH tras la expulsión de su novia, finalmente sigue en juego. Y lo hará una semana más ya que ni siquiera ha sido nominado.