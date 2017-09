Gran polémica por el niño con Asperger discriminado

Asimismo, el representante legal del colegio San Antonio de Padua de Merlo, Gustavo González, aseguró que la decisión de cambiarlo de curso fue “una estrategia para mejorar su entorno”. En tanto, desde la Asociación Argentina de Asperger destacaron la importancia del vínculo con el resto del curso para lograr una mejor integración. Sobre la viralización del festejo de las mamás en Whatsapp, González afirmó que “fue poco feliz” la forma en que se expresaron algunas y que varias fueron citadas por el colegio. Sin embargo, contó: “Hay otros 35 alumnos que asisten al curso y puedo asegurar que no todos los padres piensan de la misma forma”.

El cambio de curso se había decidido la semana pasada para que “el chico pueda ser evaluado por otra docente, relacionarse con nuevos compañeros y concluir en otro entorno distinto”, explicó el representante legal, quien justificó la medida amparándose en que equipos interdisciplinarios y los propios padres del nene consideraron “que era lo mejor”.

“Ojalá sea una buena noticia para ese nene y una buena noticia para todos los que peleamos para que nuestros hijos tengan una primaria como se merecen”. “Un alivio para los nuestros”. “Al fin una buenísima noticia. Era hora de que se hicieran valer los derechos del niño para 35 y no para uno solo”. Los mensajes de Whatsapp

Algunas madres expresaron su “alegría” en un grupo privado y estos mensajes se viralizaron y desataron la polémica.

4º grado es el curso al que va el nene

No trascendieron datos sobre el niño afectado, pero se supo que en otro momento ya fue cambiado de curso. Los psiquiatras dicen que “hay que aprender a trabajar con las diferencias dentro del aula”.

“Sentí angustia y vergüenza ajena”

Paola Giaco, madre del chico con Asperger, dijo que ver lo que escribieron las madres del curso le generó “angustia y vergüenza ajena”. “Pedí una reunión con la directora para que me ponga por escrito por qué cambiaron a mi hijo de sección. Verbalmente me dijo que lo hacía para ‘aliviar al curso’”, contó en declaraciones a clarin.com. Sobre lo publicado (y viralizado) en el grupo de Whatsapp, Giaco fue contundente: “No estoy desde segundo grado. En esa época ya habían dicho una barbaridad de mi hijo y me salí del grupo”.