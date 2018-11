Griselda Siciliani reconoció su mala onda con Darthés

Buenos Aires. Griselda Siciliani fue una de las primeras que apoyó públicamente a Calu Rivero cuando ella denunció por acoso a Juan Darthés. Pasó el tiempo y la actriz reafirmó su postura y contó su experiencia con el galán. “Percibí algo raro de Juan Darthés y decidí protegerme. Dejé de hablarle”, reveló Siciliani en Intrusos. Por otra parte, aclaró que ella no sufrió una situación de abuso: “Teníamos diferencias profesionales, yo venía del teatro y él de las telenovelas. No le gustaba cómo encaraba yo las escenas, y cuando algo no le gustaba, el trato no era bueno”.