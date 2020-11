Gritos, llanto y nerviosismo: la terrible forma en la que Rocío se enteró de la muerte de Diego

La muerte-prácticamente inesperada- de Diego Maradona sorprendió a todo el mundo, y Rocío Oliva, su última pareja pública, no fue la excepción. Es que, teniendo en cuenta que el ex futbolista se estaba recuperando de forma ambulatoria, ella planificó una visita a Flor de Equipo, el nuevo magazine de Telefe, y terminó enterándose de la peor noticia cuando aún el envío no había terminado.