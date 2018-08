Desde Inglaterra, el entrenador del Manchester City, no tardo en salir al cruce y le envió un duro mensaje al dirigente argentino. "Estoy bastante decepcionado con lo que dijeron en Argentina", sostuvo Pep.

"Para hablar de mi salario primero tienen que saber cuánto gano. Nadie se contactó conmigo ni con mi entorno. Por supuesto que yo tengo contrato y me tengo que quedar aquí, pero no fue correcto decir que la razón para no dirigir la Selección argentina era mi salario", afirmó Guardiola en conferencia de prensa.

"Yo no voy a entrenar a Argentina, pero no está bueno que me ponga en un lugar incómodo porque no sé qué puede pasar en el futuro", agregó.

Este domingo, Manchester City debutará en la Premier League ante el Arsenal en Londres.

