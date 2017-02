Guerra en Despedida de solteros: Kiara se la juró a Angie

Angie y su novio Pablo le bajaron el pulgar a Kiara Acosta y la youtuber se quedó con ganas de visitar a su novio Agustín en la casa del árbol. La falta de apoyo hizo estallar a la joven de 18 años, que persiguió a los gritos a su ahora archienemiga, quien se excusó diciendo: “Ella me mandó a la sentencia”.

“No te banco, careta, falsa. Vos y tu supuesto novio se cagan en guita. No saben si convivir todavía, pero tienen los dos una casa, un auto”, le chantó en la cara Kiara a voz alzada. Mientras, Angie, sobrándola, le decía: “Bajá el volumen”. Sacada y entre lágrimas la chica trans se la juró: “Hasta no verte afuera no paro. Ojalá que este programa lo ganen los que no tengan los recursos necesarios. Me da bronca que se siga quedando esta lacra de gente y no las parejas que realmente se quieren casar”.