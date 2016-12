Guerra en las redes

Aunque pase el tiempo y más allá del esfuerzo por demostrar que con Federico Bal sólo la une una amistad, los fantasmas de un posible affaire con el hijo de Carmen Barbieri siguen persiguiendo a Laurita Fernández. El viernes la pareja del “Bailando” evitó coronar su performance con un beso. Ella dijo no estar de acuerdo con besar a Bal y enseguida Mimí, la novia de Luciano “el Tirri”, le saltó al cuello al decirle: “Todos sabemos que se comieron. Es una falta de respeto negarlo”.

Desde las redes, Candelaria Tinelli apoyó a la novia de su tío y fue por más. “Mimí genia ídola crack, sacándole cabeza a los togas”, tuiteó. No obstante, en otro mensaje intentó desentenderse del asunto: “Cable pelado con agua a las fans de Laurita que flashean cualquier gilada. Ni vi el programa, y si lo hubiese visto, Mimí es mi prioridad”, sentenció.

La respuesta de la ex de Federico Hoppe llegó, aunque con un poco de delay y sin destinatarios claros. A modo de descargo, la rubia escribió en Twitter: “¡Buen día! Sólo decirles que me enorgullece que los que me siguen lo hagan porque les gusta mi laburo. Con eso soy feliz”.

Horas más tarde, la hija de Marcelo Tinelli lanzó misteriosa: “Hazte la fama”.

Fogonear desde la red

Brava como pocas, no es la primera vez que Candelaria toma partido y sale a plantarse fuerte en algún cruce en el “Bailando”. Ya le mostró las garras en las redes a Pampita, a quien trató prácticamente de loca después de deslizar que había parejas “que no emparejan”, en referencia al brevísimo touch and go que tuvo la modelo con su ex, Nacho Viale. Luego no tuvo problema en halagar a la China Suárez, más allá de que haya salido también con el nieto de Mirtha Legrand.

Candelaria también salió a bancar a Charlotte Caniggia en medio de los chispazos con Barbie Vélez y Candela Ruggeri.