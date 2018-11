"Cuando se tengan que retractar porque inicié acciones legales, ahí veremos. No me gusta que inventen cosas, inventaron cosas muy graves. Es tremendo", agregó.

Antes de arrancar en su camioneta, la mediática expresó su enojo con LAM y dijo "yo vi todo. La parte que más me gustó fue cuando me dijeron h... de p...".

Horas después, la panelista envió dos sugerente mensajes a través de Twitter.

Embed Les dejo esto por acá pic.twitter.com/HofMAT5FfP — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 28 de noviembre de 2018

Embed Al final del día podemos soportar más de lo que creemos — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 28 de noviembre de 2018

El conflicto entre la modelo y la pareja de Chato Prada se intensificó ayer, cuando la rubia declaro frente a las cámaras: “Yo me pregunté en Twitter cómo podía hacer un programa para chicos con las barbaridades que dice, a lo que ella me contesta el sábado a la mañana ‘preocupate por que no se te mueran los perros’. Yo no le digo a ella ‘preocupate por que no se te muera tu hijo’. Me parece asqueroso. No me resulta gracioso. Yo no me metí con su hijo, ella que no se meta con mis perros”.

Luego de que Lourdes dijera, empapada en lágrimas, que no se había burlado de la muerte del can de Pérez y le pidiera que no se meta con su hijo, el mismo Marcelo Tinelli intercedió para calmar las aguas. "No importa quién arrancó o si hubo malos entendidos. No está bueno seguir con este tema. Son dos mujeres inteligentes. Apelo a su sensibilidad", tuiteó el Cabezón y pidió que no se vuelva a tocar el tema en su programa, al menos ne la emisión de ayer.

