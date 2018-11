Si bien el cruce entre las participantes del "Bailando" se dio hace algunas semanas, el capítulo más violento tuvo lugar el fin de semana. Durante la entrega de los Martín Fierro de Radio, la blonda le brindó una nota a Los Ángeles de la Mañana para explicar la situación. “El viernes puse en Twitter cómo (Lourdes) podía hacer un programa para chicos con todas las barbaridades que dice. El sábado, ella me contesta: 'Preocupate por que no se te mueran los perros'. Yo no le digo a ella: 'Preocupate por que no se te muera tu hijo'. Me parece asqueroso", lanzó Sol y continuó diciendo: “Mi perra no estuvo enferma, tuvo una fisura en un pulmón. Se murió de un día para el otro. Es una malformación. Mi perra es como mi hija y la cuido como si fuera una persona. Si ella no, lo lamento. Con su hijo no me metí, que ella no se meta con mi perro”.

"Ella es una mitómana. Son gravísimas las cosas que inventa: inventó que yo maltrataba a la gente de Laflia, ahora inventa esto… Además, likeó un comentario de que no debería trabajar en el Bailando, sino en un burdel. Yo empecé a recibir fotos de ella bastante fuertes y no les puse like", finalizó.

En el programa de Ángel de Brito, Lourdes, quien es parte del panel, aprovechó el momento en el que tocaron el tema para hacer su descargo y se mostró conmovida. "Yo me hago cargo de todo lo que digo y nunca dije nada de lo que dice esta mujer, ni del perro ni del burdel. En mi casa amamos a los animales igual que a las personas. Mis perras son igual que mis hijos".

Con todas las cartas sobre la mesa, y para evitar que la situación empeore, Marcelo Tinelli le pidió a las participantes que bajen los decibeles. “Llamo a la reflexión a @lourdesanchezok y a @SolPerez para que terminen con este debate absurdo en el que entraron. No importa quién arrancó o si hubo malos entendidos. No está bueno seguir con este tema. Son dos mujeres inteligentes. Apelo a su sensibilidad. Las quiero", escribió el cabezón en su cuenta de Twitter.

Embed Llamo a la reflexión a @lourdesanchezok y a @SolPerez para que terminen con este debate absurdo en el que entraron. No importa quien arrancó o si hubo malos entendidos. No está bueno seguir con este tema. Son dos mujeres inteligentes. Apelo a su sensibilidad. Las quiero❤️ — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 27 de noviembre de 2018

Fiel a su estilo, Sol Pérez no dudó en salir a responder al conductor. “Yo no voy a permitir que pongan en mi boca palabras que jamás dije. Todo bien pero inventar que yo le deseé la muerte a un bebé ya no es una broma. Me parece que todo el tiempo se vive cubriendo a una persona mentirosa. Invento que maltrataba a la gente de Laflia. Inventó que agredí a la Chipi ficticiamente, inventó que yo le dije viejo verde al Chato, inventó un audio, inventó que yo no cuidaba a mi perro y por eso se murió y se burló de la muerte de un perro por una malformación. Cuando denuncie acoso en un programa ella dijo Sol Pérez se pelaba con todos ahí, siempre inventando, siempre agrediendo. Se metió con mi familia, se burló de la muerte de un perro y ahora invento que le deseé la muerte a su hijo. Bancándome que me digan en LAM hija de puta… inadaptada social, que pongan Sol Pérez dijo: anda a cuidar que no se te muera tu hijo cuando nunca jamás fue así”.

Embed Yo no voy a permitir que pongan en mi boca palabras que jamás dije. Todo bien pero inventar que yo le deseé la muerte a un bebé ya no es una broma. Me parece que todo el tiempo se vive cubriendo a una persona mentirosa. Invento que maltrataba a la gente de la flia. https://t.co/CLApMdGdC1 — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 27 de noviembre de 2018

Embed Invento que agredi a la Chipi ficticiamente, invento que yo le dije viejo verde al chato, invento un audio, invento que yo no cuidaba a mi perro y por eso se murió y se burló de la muerte de un perro por una malformación. — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 27 de noviembre de 2018

Embed Cuando denuncie acoso en un programa ella dijo sol Pérez se pelaba con todos ahí, siempre inventando, siempre agrediendo. Se metió con mi familia, se burló de la muerte de un perro y ahora invento que le deseé la muerte a su hijo. Bancandome que me digan en LAM hija de puta — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 27 de noviembre de 2018

“A vos te gustaría que te vinculen con desearle la muerte a un nene y pongan en tu boca palabras que no dijiste? @cuervotinelli de ninguna manera yo voy a bancarme esto”, posteó la blonda, junto a una noticia titulada: “Sol Pérez contra Lourdes: ‘anda a cuidar que no se te muera tu hijo”.

Embed A vos te gustaría que te vinculen con desearle la muerte a un nene y pongan en tu boca palabras que no dijiste? @cuervotinelli de ninguna manera yo voy a bancarme esto. pic.twitter.com/tLDR7fe31Q — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 27 de noviembre de 2018

