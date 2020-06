Guías de turismo pidieron no pagar el monotributo

La pandemia de coronavirus sigue golpeando fuertemente a distintos sectores económicos y el turismo es uno de los más afectados. Es por eso que un grupo de guías de turismo de San Martín de los Andes solicitó una reunión con el secretario de Turismo de la localidad, Alejandro Apaolaza, para exponer las dificultades que atraviesan ante la falta de trabajo , ya que desde el comienzo de la cuarentena no cuentan con ningún tipo de ingreso.

Julieta Caletti, integrante de la asociación de Guías de San Martín de los Andes, comentó a LM Neuquén: "Nuestro último día de trabajo fue el 15 de marzo, el día que se cerraron los parques nacionales por el aislamiento social, preventivo y obligatorio". Señaló que los más de 40 guías de turismo de la localidad son monotributistas y cobran por día de trabajo, por lo tanto no tienen ingresos desde hace cien días.

"Estamos pidiendo no pagar el monotributo ni ingresos brutos porque nuestro ingreso hoy en día es cero", sostuvo Caletti. "Además, solicitamos una tarjeta Alimentar para tener cubierta una parte de las compras básicas o bien recibir bolsones de comida", agregó.

Señaló que recientemente el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación creó un fondo de auxilio para prestadores turísticos que busca dar una ayuda económica a prestadores del sector turístico. "Nación otorga 50 mil pesos si uno cumple con todos los requisitos pero solo hay 2 mil cupos para recibir esa ayuda y en el país somos unos 10 mil guías de turismo", indicó.

Comentó que hasta hace poco dentro del sector había una cierta esperanza con la reapertura de Chapelco, "que iba a reactivar al turismo interno", pero dada la situación en Neuquén capital respecto de la circulación comunitaria de coronavirus, "todo fue para atrás". "Además, el turismo local no nos sirve porque viene en sus vehículos, sube al cerro por sus propios medios y no contratan excursiones con guías. Es decir, nosotros no entramos en ningún eslabón de esa posible reactivación", explicó.

Caletti adelantó que mañana se reunirán con Apaolaza "para buscar una solución primero para los guías que están en una situación más complicada".

Son 49 los guías habilitados por Parques Nacionales en San Martín de los Andes y 39 los que solicitan la ayuda.