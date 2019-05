Firme: La modelo hoy estará haciendo un nuevo reemplazo en el jurado de “Genios de la argentina”.

“Mientras la gente siga con show, yo vengo de atrás y acompaño al equipo. Está bueno y me parece que es una mirada diferente por el solo hecho de ver muchos recitales, conciertos, porque tengo mucho de eso y además tengo hijos músicos. En el buen sentido, mi mirada no está contaminada y es una mirada limpia y puedo hablar de lo que me pasa”, comentó. Por último, sobre la posibilidad de sumarse como jurado en el “Súper Bailando”, dijo: “No sé si me siento capacitada para juzgar un baile del ‘Bailando’”.