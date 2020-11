Guillermo Coppola: "Prefiero no creerlo"

Guillermo Coppola , gran amigo y ex representante de Diego Maradona , se quebró después de conocerse la noticia del fallecimiento del Diez. El empresario no ocultó su tristeza y se mostró conmovido. Coppola se enteró de la muerte de Maradona mientras estaba en el programa de radio No está todo dicho” (La 100), en donde participa como columnista, contando anécdotas y opinando sobre las distintas alternativas que se van dando cada día. La reacción de Guillote fue inmediata y manifestó todos sus sentimientos mientras rompía en llanto. “Siempre era alegre, feliz... Yo prefiero a ese Diego, ese Diego que nos divertimos... Que la pasamos bien, que lloramos, que sufrimos ¿Viste la cuerda? La cuerda, la cuerda... y un día se rompe.

No puedo creerlo. Veo las lágrimas de Andino. El mundo y el teléfono que no para de sonar. Una noticia que no puedo creer. Una vida juntos. No se puede creer”, agregó con la voz entrecortada.

“¿Viste la cuerda? La cuerda, la cuerda... y un día se rompe. Un día se rompe tirar mucho de la cuerda, Dieguito”.

Abatido

En en otra parte de su testimonio, reproducido en Intrusos, Coppola acotó: “Estoy destrozado, destruido. Me imagino cómo estarán sus hijos, sus hermanas, sus hermanos. No quiero ni pensar. Prefiero no creerlo y pensar que es un sueño”

Una de las últimas postales de Diego y Guillote se dio en marzo, cuando Maradona llegó a La Bombonera como DT de Gimnasia de La Plata. desde su palco, Coppola le tiraba besos y “te amos”.

Hace unos días, Coppola se refirió al estado de salud de Diego y se mostró muy preocupado por su entorno. “La última vez que lo vi en la cancha me hizo gesto de que lo llame, lo hice y nadie me atendió. En mi época no le tocabas el teléfono, de esto hace 16 años ya, pero aparentemente ahora es diferente”, disparó. “En su momento lo vi triste, pasamos momentos de total soledad, pero nunca lo vi con un cuadro como el que dicen ahora. Todos vimos que Diego no estaba bien”, sostuvo Coppola.