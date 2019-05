"Si Cristina en el 2007 me hubiera dicho 'quiero que seas mi secretario de comercio pero no pongo las manos en el fuego por vos', me hubiera dado media vuelta", sentenció Moreno.

"El acto de cobardía más grande en la historia del justicialismo fue cuando nuestro grupo de diputados no bajó a defender a Julio De Vido", aseguró, al tiempo que señaló que espera que Cristina reconozca que hizo "una declaración desafortunada". "El perdón existe, si te equivocas y pedís perdón, ¿cómo no vas a perdonar?", deslizó.

"En el último congreso le dijimos a los compañeros que fueron candidatos por afuera del partido que volvieran a casa. Eso tenía dos nombres y apellidos claros: por una lado (Sergio) Massa y por otro Cristina", añadió. "Pero nos tenemos que encontrar en casa y no solo tenemos que serlo, sino también parecerlo. Después vienen los muchachos de Nuevo Encuentro, los de (Carlos ) Heller y este chiquito (Juan) Grabois que tiene que dejar de señalar con el dedo y decir todas las estupideces que dice", lanzó en relación al titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) .

"Tiene la soberbia de los progres que le quieren explicar a los peronistas lo que está bien y lo que está mal", disparó sobre el dirigente social que a principios de abril sostuvo que Cristina "tiene que volver sin los chorros y sin los hipócritas".

Consultado acerca de por qué no asistió a la presentación del libro Sinceramente, que realizó CFK el jueves pasado en la Rural, el ex funcionario contó que no fue invitado. "Yo la invité cuando oprtunamente presenté mi libro en ese mismo salón y no recibí ninguna invitación. Igual no hubiese ido", manifestó.

Por otro lado, Moreno calificó de "histórico" y "aplastante" el triunfo electoral de Juan Schiaretti en Códoba , al tiempo que consideró que el resultado "adelanta" lo que ocurrirá a nivel nacional.

Embed

"Schiaretti demostró ayer que puede ser candidato a Presidente. Hizo un discurso que conmovió. Reivindicó a las Fuerzas Armadas pero a su vez reivindica a los 30 mil desaparecidos", afirmó.

LEÉ MÁS

La bronca de Mirtha con los seguidores de CFK: "Qué desagradable, esto es lo que va a venir"

¿Volvió la cadena nacional?: Cristina copó la tevé y tuvo picos de rating