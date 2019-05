Embed

"Mi solidaridad con la periodista. Que horror. Que mal rato ha pasado esta jovencita. Le gritaban de todo, la insultaban, la hostigaban”, lanzó la diva, mientras se veían en pantalla se veían diferentes tramos de la complicada cobertura. “Lo que me da un poco de bronca, y se los digo desde lo personal, es esta intolerancia, porque con muchos ex funcionario o diputados nacionales, pudimos hablar, querían responder, e incluso negociamos el poder entrar al predio y había cierta predisposición, por eso no entendemos esta intolerancia”, comentaba Duffard durante la transmisión”.