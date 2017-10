Guillermo Reyes: "Nos sacó ver al policía con el arma"

“Si nos tienen que suspender está bien, nos hacemos cargo porque hicimos un papelón y dejamos mal al club. Pero contra el árbitro en particular, yo no le falté el respeto”, dijo la Perla, y agregó: “Lo que me sacó fue ver al policía que desenfundó el arma y la cargó. Eso nos asustó a varios porque que podía haber pasado cualquier cosa”.

En total, cinco jugadores (entre ellos Reyes) se perderán el partido de hoy a las 17 contra Cente.

Completarán la cuarta jornada: Don Bosco ante Unión de Zapala, Rivadavia frente a Alianza, Bicicross de Senillosa contra El Porvenir, Los Canales-San Lorenzo, Sapere recibiendo a Pacífico, Rincón ante Eucalipto Blanco y Añelo contra Atlético Neuquén. Todos comenzarán a las 16.