Gutiérrez criticó la actitud de la oposición y dijo que la ley es importante

"Todos los que tienen una responsabilidad de cualquier orden institucional tienen que ser los primeros en articular mesas y espacios colectivos de diálogo para lograr la unidad en la diversidad. Se cerró la grieta, no hay más grieta", enfatizó Gutiérrez.

El gobernador dijo que es importante que la Ley de Emergencia salga con el mayor consenso posibles para que se una herramienta para generar políticas públicas sociales dinámicas para salir adelante. "Tenemos que poner esta ley en la espalda y sacarla adelante. Y después corregirlo con el diálogo", agregó y resaltó que el presidente Alberto Fernández es un dirigente abierto al diálogo.

LMNeuquén on Twitter ️ #LEYDEEMERGENCIAECONÓMICA ️ Cómo votaron los diputados neuquinos presentes en el Congreso durante el debate. Tres votos a favor, uno en contra y una ausencia. Mirá cómo votó cada uno. https://t.co/B7S5EC7Ocq pic.twitter.com/ETQbDhW9DY — LMNeuquén (@LMNeuquen) December 20, 2019

"En Neuquén encontramos en el otro un hermano, no entendemos que nos puede ir bien a expensas de que alguien le vaya mal, no venimos a criticar al otro", añadió y manifestó que en ese sentido Alma "Chani" Sapag dio el ejemplo manteniendo contacto con todos los legisladores neuquinos.

"Si todos reconocemos la crisis del país, que luego de Hong Kong es el que más crisis ciclista tuvo, no puede ser que no haya quórum, no podemos esta especulando. Se acabó la diputa estéril de echarle la culpa al otro", dijo Gutiérrez.

