Gutiérrez valoró los logros de Vaca Muerta en 2018

Además, destacó que fue un año récord en producción de gas y petróleo y ponderó tanto la inversión pública y privada como las fuentes de empleo que se generaron.

En este contexto, sostuvo que fue fundamental el trabajo en conjunto con Nación, las empresas y los sindicatos del sector.

Por Neuquén, también participaron el ministro de Energía, Alejandro Monteiro; el de Producción e Industria, Facundo López Raggi, y el de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido. Además, hubo directivos de las compañías productoras, de servicios, referentes de los gremios y autoridades provinciales.

Plan articulado Previo a la reunión con Macri, Gutiérrez ponderó que Vaca Muerta “tiene pasado, presente y futuro” al participar del almuerzo por el 111° aniversario del descubrimiento del petróleo en el país

“Hemos desarrollado y estamos desarrollando la cuenca neuquina, juntos y unidos en la ejecución de un plan con el sector privado, el sindicato, los trabajadores -que han dado un paso fundamental en la reconversión de la industria- y el gobierno nacional”, indicó.

En cuanto a los números vinculados a la producción, manifestó: “Si son el reflejo de tan sólo la concesión del 27% y de cuatro de 34 áreas que están en desarrollo masivo, imagínense el futuro que nos espera”.

“Se han dado pasos firmes y se ha elaborado un plan articulado”, subrayó Gutiérrez y precisó que “los distintos actores de la industria lo ejecutan, lo monitorean, lo controlan y retroalimentan, a partir de la construcción y constitución de la Mesa Nacional de Vaca Muerta”.

“Quiero agradecerles a todos la confianza depositada en la provincia de Neuquén, en esta gran realidad de desarrollo energético que va a sacar al país adelante”, concluyó el gobernador patagónico.

En el almuerzo organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), también estuvieron presentes el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón; el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, y empresarios de más de 150 empresas asociadas y representantes de distintas provincias.

Por otra parte, el gobierno nacional y las empresas exploran caminos para “agilizar y desburocratizar” las exportaciones de petróleo a partir de la mayor productividad de Vaca Muerta, uno de los temas que preocupan a la industria para canalizar los volúmenes crecientes de producción.

Este fue uno de los temas que discutieron ayer las principales petroleras del país en el almuerzo. El gobernador fue quien tradujo en cifras el potencial del yacimiento no convencional al asegurar que hay u$s 165.000 millones de inversión comprometidos con un ejercicio real hasta hoy de u$s 20.000 millones, producto de la concesión del 27% de la superficie y apenas cuatro proyectos -de 34 anunciados- que se encuentran en etapa de desarrollo masivo.

27 por ciento del potencial de Vaca Muerta es lo que se concesionó hasta ahora.

En la cuenca neuquina, en lo que va de este año, se consiguió incrementar 10,5% de la producción de petróleo y el 9,5% en gas. Son cifras récord.

Un almuerzo para recordar los 111 años el petróleo en el país

Un almuerzo para recordar los 111 años el petróleo en el país

