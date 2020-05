Guzmán rechazó la contraoferta de un fondo

El ministro de Economía indicó que la propuesta "no estaba ni cerca" de lo planteado por Argentina. El dólar con liquidación llegó a los $119,90.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, rechazó la contrapropuesta que elaborada por el fondo de inversión Blackrock. A través de un comunicado, la cartera gubernamental explicó que la oferta no cumplió los requerimientos de la Argentina y, en una entrevista con el diario Financial Times, Guzmán agregó: "No estaba ni cerca de proveer el alivio que la Argentina necesita para restaurar la sostenibilidad de la deuda".